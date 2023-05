La décision de la Confédération africaine de football (Caf) en faveur du Bénin dans le contentieux qui oppose la Fédération béninoise de football (FBF) à celle du Rwanda n’a pas laissé indifférent le Conseiller technique du ministre des sports, Jean-Marc Adjovi Bocco. Reçu ce jeudi 18 mai 2023 sur BIP radio, il a déclaré quecette victoire sur tapis vert pour le Bénin dans sa course pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) permet aux Guépards de se repositionner dans leur groupe.

« Aujourd’hui, nous sommes avec les 3 points récupérés, sur un score de 3 buts à 0. On passe deuxième du groupe alors qu’on était en dernière position. On a 4 points, le même nombre de points que le Mozambique mais, on est devant eux au goal avérage » a-t-il indiqué. Dès lors, Jean-Marc Adjovi Bocco invite les Béninois à être prudents puisque « on n’est pas encore sorti de l’auberge ». Le Conseiller technique du ministre des sports a rappelé que les deux premiers matchs des Guépards du Bénin se sont tous soldés par des défaites. C’est pourquoi Il se réjouit de cette victoire sur tapis vert car, « depuis que Gernot Rohr est arrivé, il y a eu une amélioration au niveau de la qualité du jeu puis au niveau des résultats ».

L’ancien capitaine des Guépards du Bénin a informé que le sélectionneur Gernot Rohr, depuis plusieurs semaines, est allé voir plusieurs matchs du championnat. Ce dernier, selon Jean- Marc Adjovi Bocco, « a déjà remarqué quelques talents qui pourraient peut-être être appelés à rejoindre l’équipe A ». Il a révélé par ailleurs que le technicien Franco-Allemand « trouve le championnat intéressant ». Mais, pour le Conseiller technique du ministre des sports, au-delà de ce qu’il fait au Bénin, l’entraineur national « est allé en France pour voir quelques joueurs qui pourraient rejoindre l’équipe aussi ». Selon lui, « quelques-uns des joueurs ont du talent ». C’est vrai, dit-il, « que ce n’est pas très noble de récupérer des points sur tapis vert ».

Mais pour lui, « si on récupère des points sur tapis vert, ça veut dire que l’équipe adverse, le Rwanda a triché » et il n’a pas respecté le règlement et il a été sanctionné. II reste deux matchs à jouer pour le Bénin. D’abord, le match contre le Sénégal qui est la bête noire du groupe L ensuite, celui du Mozambique où les Béninois feront un déplacement périlleux à Maputo. Jean-Marc Adjovi Bocco a précisé que les Lions de la Téranga du Sénégal doivent jouer normalement s’il n’y a pas de changement le 17 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou et après les poulains de Gernot Rohr croiseront les crampons avec le Mozambique au mois de septembre pendant la fenêtre FIFA. « On aura besoin de tous les Béninois pour porter l’équipe » a lâché le Conseiller technique du ministre des sports.