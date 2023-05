3 mai 2003-3 mai 2023, cela fait déjà 20 ans que des décès et des blessés ont été enregistrés lors d’un concert de l’artiste Koffi Olomidé au stade de l’amitié de Kouhounou. Le bilan fait état de 17 morts. C’est pour rendre hommage et présenter ses sincères condoléances aux familles éplorées que l’artiste congolais a été de passage à Cotonou du 2 au 5 mai dernier. La semaine dernière, la star congolaise a assisté une messe en hommage aux défunts et a déposé une gerbe et déjeuné avec les familles des victimes.

Reçu sur Bip radio ce lundi 08 mai 2023, Koffi Olomidé a laissé entendre qu’’il pourrait dédier une chanson à la mémoire des victimes pour que la flamme des martyrs du "Tchatcho" ne s’éteigne pas. L’artiste congolais a souligné que des membres de la famille lui ont demandé de chanter pour les victimes. « Je suis ravi. C’est mon exercice préféré. Faites-moi confiance. Je suis un homme de cœur. Je fais avec le cœur. J’aime ceux qui m’aiment » a-t-il souligné. Il a également indiqué que sa conscience l’oblige « à regarder les familles éprouvées, les enfants qui ont perdu leur papa, les papas qui ont perdu leurs enfants... Je suis venu leur dire ma compassion. Ça c’est regrettable. Je suis soulagé, je suis libéré » a -t-il déclaré.

Il n’a pas manqué également de donner les raisons pour lesquelles il n’a pas fait cette démarche, il y a 20 ans, à l’endroit des familles éplorées. « Ce n’est pas moi qui décide » a lâché Koffi Olomidé. Pour lui, « venir au Bénin sans visa c’est récent ». Il a ajouté qu'il lui fallait un visa, l’accord des autorités béninoises. Mais il a tenu à faire savoir que « les gens aiment le Bénin ».