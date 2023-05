Sous l'initiative de l'association Diaspora Partage béninoise de Paris, la 3ème édition du festival international Zogben se tiendra du 11 août au 13 août 2023 à Oké-Owo dans la commune de Savè. Baptisé ''Zogben'' qui veut dire lampe, ce festival a pour objectif de révéler et de valoriser le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) béninois. Les personnes désireuses de participer à cet événement peuvent s'inscrire au wwwfestivalzogben.com.

Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel signifie garantir sa viabilité parmi les générations actuelles et sa transmission continue aux générations de demain. Ainsi le Festival International Zogben a pour objectifs ‹‹ de contribuer à faire connaître le patrimoine culturel immatériel Béninois à tous, d’induire une économie d’échelle et d’importants flux touristiques par la valorisation du Patrimoine culturel immatériel Béninois, d’accompagner les conventions de l’UNESCO notamment pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 Octobre 2003, de faire du patrimoine culturel immatériel béninois un levier de partage de valeur et d’éducation de masse, d’accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion du Bénin à l’international et de faire du Bénin une destination touristique prisée en Afrique et dans le monde ››, a notifié Imelda Bada, promotrice de ce festival. Il est prévu entre autres pour cette nouvelle édition du FIZ des ateliers créatifs; des spectacles vivants; des balades virtuelles; des animations pour les enfants, des expositions-vente, le village de la restauration avec des mets typiquement béninois; la buvette du territoire avec des boissons typiquement béninoises et la soirée de distinction de la flamme d’or, pour encourager à investir dans le domaine de la culture et du Patrimoine Béninois.



Oké-owo constitue à l'Est, la frontière entre le Bénin et le Nigéria à hauteur de l'Etat d'Oyo. Originaires d'Agonlin Houégbo, les habitants d'Oké-Owo sont majoritairement Mahi. Mais on y trouve également des Nagots,des yorubas,des fons qui vivent dans un parfait brassage linguistique. Au plan culturel, Oké-owo peut se réjouir de quelques éléments du patrimoine culturel immatériel qui le caractérisent particulièrement selon le directeur technique du festival Jean-Pierre Sogbossi.