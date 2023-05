Dans le but d’asseoir un mécanisme plus efficace et crédible de recrutement des aspirants au métier d’enseignant du Supérieur, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a procédé le mardi 16 mai 2023 à Cotonou au lancement de la plateforme d’inscription au Fichier National des Aspirants au métier d’Enseignant du Supérieur. Selon la ministre Eléonore Yayi Ladékan, le but de cette initiative est de disposer d’une base de données numériques du Fichier National des Aspirants au métier d’Enseignant du Supérieur. Pour elle, ce mécanisme intelligent de sélection devra garantir la transparence et va permettre d’éviter de nombreuses plaintes et dénonciations liées au processus de recrutement des enseignants.

Cette plateforme d’inscription qui est lancée par la première autorité de l’enseignement supérieur est ouverte mardi 16 mai au vendredi 16 juin 2023 à 23 heures 59 minutes. Elle est également ouverte à tous les candidats titulaires de doctorat, du certificat d’études spécifiques / diplôme d’études spécialisée, d’un master spécifique ou des internes des hôpitaux de nationalité béninoise ou étrangère. « La plateforme que nous mettons en service permettra de disposer désormais d’une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires d’un doctorat ou d’un master de formation spécifique (qu’ils soient béninois ou non) et aspirant au métier d’Enseignant du Supérieur », a indiqué la ministre Eléonore Yayi Ladékan.

Article similaire SIPI-Bénin: Une opération d'achats des stocks de soja lancée La Société d’investissement et de Promotion de l’industrie (SIPI-Bénin) a, dans un communiqué en date du 12 avril 2023, informé les producteurs du soja qu’elle…

Signalons que la plateforme d’inscription au Fichier National des Aspirants au métier d’Enseignant du Supérieur est accessible via le lien https://aspirant.enseignementsuperieur.bj. Notons que les candidats qui ont le désir de s’inscrire sur cette plateforme doivent soumettre leur mémoire de master ou de thèse de doctorat ou de tout autre document assimilé, à un test de plagiat via un lien test plagiat accessible sur la page d’accueil de la même plateforme.