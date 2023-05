Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a récemment commenté l'attaque terroriste survenue à Kérou dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 lors d'une interview à Bip FM. Selon lui, cette tragédie aurait pu être évitée si les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) avaient agi de manière préventive. Il a exprimé sa préoccupation quant à une éventuelle défaillance dans la chaîne des opérations des FDS, qui aurait empêché leur déploiement adéquat pour prévenir cette attaque.

Face à cette situation alarmante, le président de la République a ordonné une mission d'enquête pour évaluer les circonstances réelles entourant l'attaque de Kérou et en tirer les leçons. Le porte-parole a également souligné que cette enquête servira à déterminer les mesures de sanction à prendre contre les responsables des FDS, qui auraient manqué à leur devoir dans la conduite des opérations. Il a rappelé que les criminels à l'origine de ces attaques cherchent à s'implanter et à démoraliser les populations en menant des opérations de représailles macabres.

L'attaque terroriste de Kérou a causé la mort d'au moins sept personnes et la disparition de plusieurs autres. Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour le moment, mais les autorités restent déterminées à combattre et déjouer les tentatives d'incursion de ces groupes criminels. Les conclusions de l'enquête et les mesures prises par le gouvernement seront essentielles pour assurer la sécurité des citoyens et prévenir de telles tragédies à l'avenir.