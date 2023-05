Une forte délégation gouvernementale composée entre autres des ministres Alassane Séidou de l’intérieur et de la sécurité publique, Alain Fortunet Nouatin de la Défense nationale, Raphaël Akotègnon de la décentralisation et de la gouvernance locale ainsi que des cadres techniques s’est rendue ce lundi 15 mai 2023 dans l’arrondissement de Koabagou , commune de Kérou pour aller présenter les condoléances de la nation béninoise aux populations endeuillées dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 par une attaque terroriste ayant fait plus d’une dizaine de morts.

Cette délégation gouvernementale n’est pas allée les mains vides dans cette localité. Elle a annoncé le déblocage d’une enveloppe financière d’environ 20 millions de francs CFA au profit des populations victimes d’actes terroristes à Kaobagou et à Banikoara, ceci pour témoigner sa solidarité et celle du peuple béninois tout entier aux blessées et aux familles des victimes.

Article similaire Bénin: plus de 19 millions de FCFA et 3170 Euros saisis chez des cybercriminels Le vendredi 21 avril 2023, les forces de l'ordre du commissariat du deuxième arrondissement de Cotonou ont mis la main sur 20 présumés cybercriminels dans…

Il faut préciser qu’en plus des morts enregistrées, le drame du 1er au 2 mai 2023 à Kaobagou a laissé derrière lui 84 orphelins et 25 veuves. Signalons que les membres du gouvernement ont profité de l’occasion qui leur est offerte pour prodiguer des conseils aux populations par rapport aux conduites à observer pendant que les militaires et les policiers sont là pour les soutenir. Ils ont par la suite exhorté surtout la collaboration entre la population et les Forces de l’ordre pour la coproduction de la sécurité.

« Ça fait deux ans que nous luttons contre les terroristes pour qu’ils ne s’installent pas dans notre pays. Mais vous populations, votre partition est essentielle. Car, quels que soient les moyens mis en œuvre et les efforts des Forces de Défense et de Sécurité, votre partition est primordiale. Je vous invite donc à la vigilance et à ne pas faire de la rétention de l’information, c’est ça la coproduction de la sécurité.» a souligné le ministre Alassane Seidou. Et ses collègues Alain Fortunet Nouatin et Raphaël Akotègnon ont, de leur côté, rassuré les populations et les ont invité aussi à la coproduction de la sécurité.