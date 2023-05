L’ambassadeur des États-Unis près le Bénin Brian Shukan et le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola se sont rencontrés ce mercredi 03 mai 2023 pour discuter d’un projet destiné à protéger et à conserver la zone culturelle de Koutammakou, qui chevauche la frontière nord-est du Bénin avec le Togo. ‹‹ Au cours des vingt dernières années, les États-Unis ont investi plus de 200 millions de francs CFA dans la préservation des sites et des pratiques culturelles à travers le Bénin. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer le lancement du dernier projet du Fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle, qui protégera et conservera le paysage culturel de Koutammakou ››, a déclaré Brian Shukan.

L'objectif de ce projet de deux ans, est d'assurer la pérennisation de la tradition de construction de la takienta, une habitation traditionnelle de deux étages en terre qui définit l'identité du peuple Batammariba. Il s'agit de la 6ème et plus importante attribution de Fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle au Bénin, pour un montant total de plus de 120 millions de FCFA. Ce projet sera mené en partenariat avec le World Monument Fund, le Corps des Volontaires Béninois en coordination avec la Direction du Patrimoine Culturel. L’ambassadeur des États-Unis près le Bénin Brian Shukan a confié qu'il a un attachement particulier pour la culture et la musique béninoise. Il a réitéré l'engagement des États-Unis à travailler avec le Bénin pour préserver sa riche histoire et sa culture par l'intermédiaire du Fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle.

‹‹ Les Etats-Unis vont s'investir avec nous dans la révélation du patrimoine culturel du Bénin, la révélation de la destination Bénin. Le Koutammakou est déjà inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco pour ce qui concerne le pays frère, le Togo. En ce moment, nous sommes en train de faire les diligences pour l'expansion sur le Bénin. Parce que 2/3 des Koutammakou se retrouvent sur le territoire béninois et il y a seulement un tiers au Togo ››, a affirmé le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola.