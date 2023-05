Grâce à une collaboration entre Canal3-Bénin et Unicef-Bénin, des enfants ont réalisé et présenté une édition de journal télévisé diffusé mercredi 3 mai 2023 à 20h00 sur Canal3-Bénin. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, célébrée à l'accoutumé chaque 6 mars.

Pendant trente minutes, Laura Violenne Sohou et Goodluck Gamba ont joué le rôle de journalistes présentateurs sur canal3-Bénin. Cette édition spéciale de journal s'est articulée sur l’exploitation économique des enfants au marché de Dantokpa, la démission des parents face à l’éducation des filles dans l’Atacora, la discrimination en société due au handicap des enfants, la déscolarisation des enfants, les enfants vendeuses sur les carrefours et dans les marchés et l’absence de dialogue parents-enfants sur la sexualité et la santé reproductive. Le journal s'est achevé sur un entretien réalisé par ces enfants journalistes avec la représentante de Unicef-Bénin, Djanabou Mahondé. Les reportages et enquêtes ont été réalisés par Immaculé Ouisavi, Bérenger Ako, Djidjoho Demago, Nasrine Séidou Traoré, Clémentine Sankourou.

Avec l'encadrement des professionnels de la chaîne de télévision Canal3 Bénin, ces enfants ont atteint leur objectif qui est d'être les porte-voix de leur génération en dénonçant les différentes formes de violation des droits de l'innocence. À la fin de ce challenge, ils sont eux-mêmes fiers du résultat. Dans leur production réalisée sur la discrimination sociale infligée aux enfants en situation de handicap, ‹‹ la discrimination rime avec le handicap. C'est notre tasse de thé ››, a déclaré un jeune garçon en situation de handicap. Les personnes affectées par un handicap s'échinent inlassablement à prouver au monde qu'elles sont capables de tout faire convenablement. Face aux discriminations dont elles sont victimes, les personnes en situation de handicap sont constamment exposées à ‹‹ l'auto stigmatisation, la dépression, et le développement d'un complexe d'infériorité ››, a expliqué le psychologue interviewé par ces enfants.