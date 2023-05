La Direction des examens et Concours (DEC) a rendu public le 17 mai 2023 le calendrier du déroulement de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2023. A cet effet, les candidats au CEP 2023 vont composer du lundi 05 juin au jeudi 08 juin 2023. Quant à la correction, elle est prévue pour avoir lieu du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023. Le Secrétariat de son côté saisit, relève et calcule les notes obtenues par chaque candidat du lundi 19 au samedi 24 juin 2023.

Également, le lundi 26 juin 2023, le Secrétariat contrôle et collectionne les notes et il fait l’intégration et la stabilisation des notes le mardi 27 juin et le mercredi 28 juin 2023. La délibération et la proclamation des résultats sont respectivement prévues pour les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023. Les travaux de finition dans les centres de correction auront lieu du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2023.

Il faut rappeler que le vendredi 05 mai 2023 à la Direction départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé à Porto-Novo, le tirage au sort des épreuves sportives et artistiques du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2023 a été effectué. Pour le compte de cet examen, les candidats composeront en couture pour l’Education artistique (Ea). S’agissant de l’Education physique et sportive (Eps), ils seront évalués en gymnastique et le lancer de balle. Toujours dans le cadre de cet examen du Cep 2023, les numéros de table des candidats sont déjà disponibles.