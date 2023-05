Selon un rapport de CNN qui a interrogé des experts et hauts responsables américains, certains lance-roquettes fournis par les américains à l'Ukraine doivent faire face à une offensive russes assez spéciale. À défaut de les détruire, la Russie a décidé de les brouiller. Les armes dites "miraculeuses", les systèmes de lance-roquettes HIMARS, subissent un défi croissant sur le champ de bataille ukrainien. Conçus aux États-Unis et fournis par Washington, ces systèmes de roquettes mobiles ont vu leur efficacité s'estomper face aux tactiques de brouillage électronique employées par les forces russes.

Au cours de l'été dernier, les HIMARS ont joué un rôle déterminant dans la récupération de territoires clés par l'Ukraine. Cependant, leur efficacité a diminué au fil des mois, les brouilleurs russes interférant de plus en plus avec le système de ciblage guidé par GPS, provoquant un taux d'échec de cible croissant. Face à cette menace croissante, les forces américaines et ukrainiennes cherchent activement à développer des mises à jour du logiciel HIMARS pour contrer le brouillage russe. Cela s'est transformé en une course technologique constante, les Russes adaptant leur brouillage à chaque nouvelle contre-mesure déployée.

Selon le général Steven Anderson, les forces russes sont bien retranchées, ce qui rend la situation d'autant plus complexe. Les États-Unis collaborent étroitement avec l'Ukraine pour localiser et neutraliser les brouilleurs russes, une mission décrite comme "hautement prioritaire". Il convient de noter que l'impact du brouillage GPS ne se limite pas aux systèmes HIMARS. D'autres munitions dites intelligentes, comme les obus Excalibur à guidage de précision et les bombes JDAM larguées par voie aérienne, peuvent également être affectées.

Malgré ces défis, un haut responsable du Pentagone a tenté de minimiser les préoccupations, faisant remarquer que les forces ukrainiennes ont récemment réussi à lancer plusieurs roquettes sans incident. Cependant, les experts s'accordent à dire que si le brouillage russe continue de s'améliorer, les contre-mesures devront suivre le même chemin pour maintenir l'efficacité des armements. "C'est un jeu constant du chat et de la souris" pour trouver une contre-mesure au brouillage, a déclaré un responsable du Pentagone à la chaîne américaine.