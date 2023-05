Le championnat national professionnel de volleyball de la saison 2022-2023 a pris fin le week-end dernier avec le sacre chez les dames de Queens VBC et de Finances VBC chez les hommes. Ces deux clubs ont conservé leur titre. Lors de la dernière journée, les volleyeuses de Queens ont dicté leur loi à Adjidja VBC par 3 sets à 0 (11-25 ; 24-26 ; 20-25). Quant aux volleyeurs de Finances, ils ont battu de cette dernière journée Adjidja VBC sur le score de 3 sets à 0 (16-25,18-25, 08-25).

Il faut préciser que l’équipe de Energie de la Sbee est 2ème chez les hommes et Adjidja occupe le même rang en dames. Les places de deuxième occupées par Energie de la Sbee et Adjidja confirment le bon travail effectué par les entraineurs de chacune de ces deux équipes. Le président de la Fédération béninoise de volleyball (FBVB), Ali Ayaro a fait savoir de son côté que les objectifs fixés sont atteints. Il s’est dit satisfait du bon déroulement du championnat et entend continuer sa politique de redynamisation du volley-ball béninois. Désormais, le regard est tourné vers la prochaine saison avec des innovations déjà annoncées.

Les distinctions individuelles

Meilleur service hommes

Moukaila Tidjani (Finances)

Meilleur service Dames

Nadia Ali (Allada)

Passeur Hommes

Moukaila Mouhamed (Finances)

Meilleur passeur Dames

Agbodossindji Christelle (Queens)

Meilleur attaquant Dames

Kora Djemila (Adjidja)

Meilleur attaquant Hommes

Djossou Jérémi (Énergie)

Meilleur bloc Dames

Grâce Enahoum (Allada)

Meilleur Block Hommes

Houssou Lazarre (Énergie)

Meilleur libero Dames

Odjo Julienne (Queens)

Meilleur libéro Hommes

Denis Tovichede (Énergie)

Meilleur joueur Hommes

Tobi Tohouegnon (Adjidja)

Meilleure joueuse

Kora Djamila