Michael Jackson et Eminem sont deux figures emblématiques de l'histoire de la musique. Ils ont tous les deux marqué leurs époques respectives, le premier en tant que roi incontesté de la pop et le second en tant que rappeur rebelle et controversé. Cependant, une confrontation inattendue s'est produite entre ces deux géants du monde de la musique. Tout a commencé avec la sortie du single 'Just Lose It' d'Eminem en 2004. Eminem, né Marshall Mathers III, est réputé pour ses textes acérés et sa critique sans détour de la société, ainsi que pour ses attaques audacieuses contre ses pairs dans l'industrie musicale. 'Just Lose It' ne faisait pas exception à cette règle.

La chanson parodiait Michael Jackson, avec des références à son procès pour agression sexuelle sur mineur, à sa chirurgie plastique, et à un incident malheureux survenu en 1984 où les cheveux de Jackson avaient pris feu lors d'une publicité pour Pepsi. La réaction de Michael Jackson ne s'est pas fait attendre. Une semaine après la sortie de 'Just Lose It', Jackson a appelé l'émission de radio de Steve Harvey pour exprimer son mécontentement. Il a qualifié la chanson d'Eminem "d'irrespectueuse" et s'est dit "très en colère" face à la façon dont il a été dépeint dans le clip. Malgré son admiration pour le talent d'Eminem en tant qu'artiste, Jackson a trouvé la vidéo "inappropriée et irrespectueuse envers moi, mes enfants, ma famille et la communauté en général".

Mais comment Michael Jackson, roi de la pop, s'est-il vengé d'Eminem, le rappeur provocateur ? La réponse est aussi surprenante qu'étonnante. En 2007, trois ans après le clash, Jackson a acheté les droits de tout le catalogue musical d'Eminem rappelle le site Unilad. La société partenaire de Jackson, Sony/ATV Famous Music, a racheté le catalogue pour une somme stupéfiante de 370 millions de dollars. Cela inclut également les droits de propriété des catalogues de Bjork, Shakira et Beck.

Cependant, malgré son acquisition du catalogue d'Eminem, Jackson n'a jamais modifié les paroles de 'Just Lose It', malgré ses déclarations antérieures qualifiant la chanson de "irrespectueuse". Jackson a continué à posséder les droits de la musique d'Eminem jusqu'à sa mort en 2009. En 2016, Eminem a racheté les droits de publication de sa musique, mettant fin à une saga qui avait commencé par un clash et s'était transformée en une forme inattendue de vengeance.