La vie des sans-abris ou SDF (personnes sans domicile fixe) est très difficile et pleine de défis. Ils doivent faire face à des conditions météorologiques extrêmes, à la faim et à la soif, à la violence de rue, à l'isolement social et à des problèmes de santé mentale et physique non résolus. Ils sont souvent exposés à des risques tels que la violence, l'exploitation sexuelle, la toxicomanie et l'alcoolisme. Les SDF ont également un accès limité aux soins de santé et à l'éducation, ce qui rend difficile leur réinsertion dans la société.

Ils doivent constamment chercher un endroit sûr pour dormir et se nourrir, souvent sans succès. En somme, la vie des SDF est une lutte constante pour survivre, et ils ont besoin de soutien et d'aide pour sortir de leur situation précaire. Mais une SDF a réussi à se tirer d'affaire de manière inattendue et a même renversé la tendance en devant une multimillionaire. Un hasard qu'elle doit remercier à l'heure actuelle.

Lucia Forseth, une femme californienne qui a autrefois été sans abri, a remporté 5 millions de dollars à la loterie en achetant un billet de grattage dans un magasin Walmart. Cette chance incroyable a complètement changé sa vie. Forseth a acheté son billet au magasin de Pittsburg, à environ 40 miles à l'est de San Francisco, et a découvert sa victoire en grattant le billet. Au début, elle pensait avoir gagné un autre billet, mais lorsqu'elle a vérifié le billet, elle a découvert qu'elle avait remporté 5 millions de dollars. Elle a décrit sa victoire comme étant aléatoire et inattendue.

La victoire de Forseth la place parmi les trois gagnants de billets de loterie de 5 millions de dollars en Californie cette année. Il reste encore deux billets de 5 millions de dollars en circulation. Les chances de gagner au jeu Scratchers sont d'une sur 3 088 854, selon la California Lottery. Cette victoire est une véritable histoire de Cendrillon pour Forseth, qui, en 2017, était sans domicile fixe. Elle a décrit sa victoire comme étant incroyable, en disant: "Étant sans abri il y a à peine six ans, je n'aurais jamais pensé que cela arriverait à quelqu'un comme moi".

Après son gain à la loterie, Lucia Forseth a un plan déjà tout tracé. Elle prévoit d'obtenir son diplôme d'associé et de se marier cette année. La California Lottery a réagi après l'annonce après l'annonce du gain. "Entendre une histoire de réussite comme celle-ci montre l'impact positif que nos jeux ont sur les gagnants et les écoles", a déclaré la porte-parole de la California Lottery, Carolyn Becker.