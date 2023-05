Du 20 mai au 03 juin 2023, le Ghana accueille la Coupe des nations des moins de 20 ans de l’Union des Fédérations ouest africaines de football de la zone B dames (CAN U20 UFOA-B dames). Cette compétition a effectivement démarré le samedi 20 mai 2023 par le match d’ouverture qui a mis aux prises le pays organisateur, le Ghana au Bénin. Au terme de la rencontre, les Amazones des moins de 20 ans du Bénin ont été dominées par les Ghanéennes sur le score de 3 buts à 0. Le mardi 23 mai 2023 à 18 heures GMT, les Béninoises feront leur seconde sortie dans la Coupe des Nations U20 UFOA-B dames face à la sélection nationale des moins de 20 ans de la Côte d’Ivoire.

Il faut signaler que partie du Bénin le mercredi 10 mai 2023, la sélection nationale U20 dames du Bénin a fait un stage de préparation de quelques jours à Lomé au Togo avec un match amical face aux Eperviers U20 du Togo qu’elles ont battu par 2 buts à 1. Ce stage de préparation a permis donc au sélectionneur Abdoulaye Ouzérou et son staff de travailler durant une semaine sur les plans techniques, tactiques et physiques. Mais face aux Ghanéennes le samedi 20 mai dernier, on constate que la mayonnaise n’a pas encore pris. Les filles de l’entraineur national des moins de 20 ans du Bénin ont encore d’autres rencontres pour prouver à la face du monde que leur mise au vert au Togo leur a été bénéfique.