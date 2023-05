Un terrible drame est survenu en Suisse ce samedi 20 mai. En effet, un avion de tourisme s’est écrasé à l’ouest du pays, dans une zone où le relief est fortement accidenté. Trois personnes se trouvaient à bord de l’appareil à savoir le pilote et deux passagers. Malheureusement, il n’y a eu aucun survivant. D’après les premières informations émanant des forces de sécurité, l’avion de tourisme s’est crashé aux alentours des Ponts-de-Martel, dans les Montagnes neuchâteloises. Aucune indication n’a été livrée sur le modèle de l’avion et ses caractéristiques. Des équipes spécialisées sont sur place afin de déterminer les causes exactes du drame.

Les autorités régionales ont affirmé que la priorité pour le moment c’est d’apporter une assistance aux familles des victimes. Selon les premiers éléments, l’accident a eu lieu à 10 h 20, heure locale (8 h 20 GMT). Les sapeurs pompiers et la police se sont déportés en masse sur le site du crash. Le périmètre de sécurité a été établi dans le but de faciliter le travail des enquêteurs. La Suisse est reconnue mondialement pour son potentiel touristique notamment ses vallées autour de majestueuses montagnes qui abritent des populations perpétuant des traditions vieilles de plusieurs siècles.

Les vols touristiques sont par conséquent très prisés par les visiteurs pour découvrir la nation helvète depuis les airs. Les conclusions du crash de ce matin vont permettre aux différents acteurs de s’imprégner d’éventuelles insuffisances et de les corriger afin de renforcer la sécurité lors des vols touristiques. Dans les jours à venir, l’opinion publique sera située sur les causes de l’accident.