Les relations diplomatiques entre la Chine et le Canada sont de plus en plus tendues depuis quelques années et ont pris une nouvelle tournure récemment. En effet, ce mardi 09 Mai 2023, la Chine a décidé de prendre des mesures de représailles après l'expulsion d'un de ses diplomates par le Canada en annonçant l'expulsion de la consule canadienne à Shanghai. Un nouvel épisode qui va accentuer la tension entre les deux pays et provoquer des réactions de part et d'autre.

Le ministère des Affaires étrangères de Pékin a déclaré dans un communiqué cité par les médias que Jennifer Lynn Lalonde avait été déclarée persona non grata et qu'elle devait quitter la Chine avant le 13 mai. «La Chine décide de déclarer Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat général du Canada à Shanghai, persona non grata», a indiqué la diplomatie chinoise dans un communiqué. Cette décision fait suite à celle du Canada qui avait expulsé un diplomate chinois accusé d'avoir cherché à intimider un député canadien.

Le Canada avait annoncé l'expulsion de ce diplomate en affirmant ne pas tolérer l'ingérence étrangère dans ses affaires internes. Cette décision a été vivement critiquée par la Chine qui a accusé le Canada de saboter les relations bilatérales déjà très tendues entre les deux pays. Pékin a également dénoncé les violations du droit international par le gouvernement du premier ministre canadien Justin Trudeau. L'ambassade de Chine au Canada avait même prévenu dans la foulée que des contre-mesures seraient prises et que toutes les conséquences en découleraient seraient endossées par le Canada.

Guerre froide ?

Les relations entre l'empire du milieu et Ottawa se sont en effet fortement dégradées ces dernières années, notamment à la suite de l'arrestation en 2018 de Meng Whanzhou, fille du patron de Huawei, une responsable du groupe, géant chinois des télécoms, par le Canada, ainsi que de l'emprisonnement de deux ressortissants canadiens en représailles par la Chine. Bien que tous les trois aient été libérés depuis(la fille du patron de Huawei, Meng Whanzhou libérée près de 3 ans après son interpellation) les tensions sont restées vives entre les deux pays. S'achemine-t-on vers une crise diplomatique majeure entre les deux pays aux allures de guerre froide? Bien malin qui pourra le dire.