La police républicaine et la justice mènent depuis quelques mois une lutte implacable contre la cybercriminalité au Bénin. Reçu ce dimanche 30 avril 2023 sur la station de la Radio privée Tokpa, le Président du Front des organisations nationales contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias a profité de l’occasion qui lui est offerte pour déclarer que pour régler au mieux ce phénomène, il faut qu’il y ait une contribution active de tout le monde. Il a tenu à préciser que l’Etat va faire son travail à travers les services de répression et en mettant également en contribution les médias pour une éducation de la population.

Le président du FONAC a indiqué aussi que le gouvernement doit soutenir les organisations de la société civile pour qu’elles puissent faire la sensibilisation de porte à porte en rencontrant les gens en petits groupes pour leur expliquer le danger de cette cybercriminalité et leur dire quels sont les appâts possibles que les cybercriminels mettent en place, comment il faut être vigilant et ce qu’il faudrait faire pour que cela puisse avancer. Jean- Baptiste Elias a ensuite ajouté qu’ on doit demander à tout le monde, individu physique, organisation de la société civile de «dénoncer les cas connus ou supposés de cybercriminels afin que l’on puisse les suivre » et « qu’on puisse arrêter très rapidement le fléau ».

Jean-Baptiste Elias a prié « les autorités de mettre de l’argent à la disposition des services compétents » pour l’éducation à la base et la sensibilisation de tout le Bénin notamment les Béninois et les Béninoises afin de faire comprendre au peuple béninois et aux gens que « le gain facile n’est pas à encourager » et faire de sorte que «qu’on puisse essayer de les décourager» tous ceux qui s’adonnent à cette pratique.