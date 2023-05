L'ancien président béninois Boni Yayi a réagi sur sa page Facebook au sujet de l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la commune de Kérou, au Bénin, alors qu'il assiste au sommet mondial 2023 sur la paix à Séoul, organisé par la Fédération pour la Paix Universelle (FPU). Dans sa publication, M. Yayi a exprimé sa consternation et sa douleur face à cette attaque barbare contre les populations paisibles de Kaobagou, qui a causé la mort d'au moins sept personnes et la disparition de plusieurs autres, comme nous l'avons rapporté dans un article précédent.

L'ancien président a condamné cette attaque ignoble et a appelé les autorités de la sous-région à mutualiser et coordonner les services de renseignements et les actions militaires, en concert avec les populations, pour en finir avec ces forces maléfiques qui ont récemment multiplié leurs attaques dans la région. "Ces attaques ignobles deviennent récurrentes" , a d'abord affirmé l'ancien président qui poursuit: "aussi n’est-ce pas le moment pour les autorités de la sous région de véritablement mutualiser et coordonner les services de renseignements et les actions militaires, de concert avec les populations pour en finir avec ces forces maléfiques ?"a écrit l'ancien président béninois.

Il a également présenté ses condoléances aux familles éplorées et au peuple béninois tout entier. "Paix aux âmes des disparus, courage aux populations prises en captivité et condoléances profondément attristées aux familles éplorées et au peuple béninois", conclu l'ancien président. Pour rappel, le porte-parole du gouvernement béninois Léandre Houngbédji avait précédemment estimé que cette tragédie aurait pu être évitée si les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) avaient agi de manière préventive. Il a également exprimé sa préoccupation quant à une éventuelle défaillance dans la chaîne des opérations des FDS, qui aurait empêché leur déploiement adéquat pour prévenir cette attaque.