Dans le cadre de la mise en œuvre du curricula révisé, les enseignants du Cours Initial (CI) et ceux du Cours Préparatoire (CP) ont suivi un coaching pédagogique les 29 et 30 mai 2023. Organisé sous l'initiative de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation, les séances de coaching pédagogique se sont tenues les 29 et 30 mai 2023. L'objectif de cette formation à l'endroit des enseignants du Cours Initial (CI) et ceux du Cours Préparatoire (CP) est de renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent relever le niveau des apprenants de leurs classes.

Tout est parti du constat de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation selon lequel les apprenants du CI et ceux du CP n'ont pas le niveau souhaité en Mathématiques et en Français. Selon Dodji Azondjèdo, inspecteur des enseignements du premier degré, chef de la région pédagogique 29 Cotonou Akpakpa, ‹‹ pour réussir à obtenir de meilleures améliorations des acquis des enfants, les enseignants de CI et de CP ont besoin d'être accompagnés. Or, dans une école primaire, le premier assistant pédagogique, le premier accompagnateur des enseignants, c'est le directeur d'école ››.

Article similaire Bénin: Mgr Roger Houngbédji prend les rênes de la Conférence Épiscopale du Bénin Dans le cadre de sa troisième session plénière ordinaire de l'année pastorale 2022-2023, la Conférence épiscopale du Bénin (Ceb) a récemment procédé à un renouvellement…

C'est la raison pour laquelle ces séances ont réunis non seulement les enseignants des classes concernées, mais aussi les directeurs d'écoles primaires, tant publique que privée. Il a précisé que cette formation a été organisée avant la rentrée scolaire 2023-2024 dans le but d'éviter les flottements autrefois constatés en début d'année. La prise de cette disposition s'inscrit dans l'objectif d'une anticipation fructueuse avant le 18 septembre 2023, date de la prochaine rentrée scolaire. ‹‹ Toutes les mesures seront prises pour une rentrée sans anicroche ››, a rassuré l'inspecteur des enseignements du premier degré, chef de la région pédagogique 29 Cotonou Akpakpa.