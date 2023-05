Les Guépard du Bénin affronteront le 17 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, les Lions de la Téranga du Sénégal dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). C’est donc dans ce cadre que la Confédération africaine de football (Caf) a désigné un quatuor d’arbitre de la République démocratique du Congo (RDC) pour officier le match Bénin # Sénégal.

Et pour ce match, l’arbitre international Jean-Jacques Ndala Ngambo de la Rdc sera le juge central. Il sera assisté dans sa tâche respectivement de ses compatriotes Olivier Kabene Safari, de Guylain Bongele Ngila et de Yannick Malala Kabanga. David Koudougou Yaméogo du Burkina Faso a été désigné par la Caf pour être le commissaire du match. Il faut rappeler que le Bénin est actuellement 2ème du groupe L avec 4 points derrière le Sénégal qui totalise 12 points. Quant au Mozambique, il est 3ème avec 4 points également mais il est dépassé au goal avérage par le Bénin. Le Rwanda de son côté occupe la dernière place avec 2 points. Alors les Béninois doivent bien négocier la rencontre du 17 juin prochain à Cotonou au risque d’être surpris lors la 6ème et dernière journée par les Mozambicains à Maputo.