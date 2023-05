La Confédération africaine de football (Caf) procèdera, le mercredi 12 juillet 2023 en marge de la 45ème Assemblée générale ordinaire de la Caf à Cotonou, au Bénin, au tirage au sort officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026/Zone Afrique. C’est ce qui a été décidé à Alger en Algérie le 18 mai 2023 à l’issue de la réunion du Comité exécutif de l’instance faîtière du football africain. Au cours de cette réunion, les membres de la Caf ont approuvé les dates des éliminatoires du Mondial 2026.

La 1ère et la 2ème journée auront lieu du 13 au 21 novembre 2023. Quant aux 3ème et 4ème journées, elles se dérouleront du 3 au 11 juin 2024. Les 5ème et 6ème journées sont prévues du 17 au 25 mars 2025. Du 1er au 9 septembre 2025, les équipes disputeront les matchs des 7ème et 8ème journées et les rencontres des 9ème et 10ème journées seront jouées du 6 au 14 octobre 2025. Le premier tournoi de barrage de la Caf est programmé du 10 au 18 novembre 2025 et celui du deuxième barrage de la Caf pour mars 2026. Il faut préciser que lors de leurs assises d’Alger, la Caf a adopté le nouveau format adapté à ces éliminatoires du Mondial 2026 qui concernera les 54 associations affiliées à la Caf.

Article similaire Les gagnants du tirage au sort du Bénin ont reçu les cadeaux d’1xBet Le jour de la Saint-Valentin, il est de coutume de n'offrir des cadeaux qu'à ses proches, mais comme 1xBet estime chacun de ses joueurs, un…

Pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, 10 équipes africaines seront qualifiées dont 09 directement et une à l’issue d’un barrage qui aura lieu entre des équipes d’autres confédérations. Ainsi, 09 groupes de 06 équipes seront constitués. Les premières équipes de chaque groupe sont directement qualifiées pour cette prestigieuse compétition et les 4 meilleures deuxièmes vont s’affronter pour les barrages zone Afrique. Le vainqueur (tournoi de barrage de la Caf) participera au tournoi de barrage de la Fifa. Signalons que cette 45ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football se tiendra le 13 juillet 2023 dans la capitale économique du Bénin, Cotonou.