Une tragédie frappe une jeune femme tout juste après sa remise de diplôme. Lauren Hewski, une jeune femme de 18 ans a malheureusement perdu la vie dans un accident de voiture sur le chemin du retour après sa remise de diplôme. Selon les médias qui rapportent l'information, l'accident se serait produit vers 12h30 à Colts Neck, dans le New Jersey. Lauren, âgée de 18 ans, rentrait chez elle après avoir reçu son diplôme du programme préuniversitaire du Brookdale Community College.

Malheureusement, sa vie a été brutalement interrompue. Elle se trouvait à bord d'un Jeep Cherokee conduit par un ado de 17 ans lorsqu'ils ont percuté un poteau électrique, provoquant le renversement du véhicule sur le côté, selon le rapport du "New York Post" publié samedi. Les autorités ont constaté le décès de la jeune femme sur les lieux de l'accident, tandis que le conducteur a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins en raison de ses blessures. Cet accident tragique a suscité une profonde tristesse et une vague de choc dans la communauté locale.

Lauren Hewski était une élève en dernière année de l'école secondaire St. John Vianney et faisait partie d'un programme avancé grâce auquel elle suivait des cours au Brookdale Community College. Elle était même l'une des plus jeunes diplômées de ce programme, comme l'a souligné le président de l'université, David M. Stout, dans une déclaration au "Asbury Park Press". Il a ajouté : "Lauren était une jeune femme incroyablement intelligente et talentueuse qui a laissé une impression positive indélébile sur tous ses professeurs et camarades de classe". Margaret Kane, directrice de son école secondaire, a décrit Lauren Hewski comme "une étudiante et athlète talentueuse". La perte de cette jeune femme exceptionnelle a profondément affecté la communauté, a-t-elle ajouté.