L'école des officiers de Toffo dans le département de l'Atlantique au Bénin a connu ce lundi 1er mai 2023 une explosion « survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériels obsolètes ». « Une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet incident pyrotechnique ». La maire de la commune Bibiane Adamazè Soglo s'est rendue sur les lieux et a demandé à la population qui réside dans les environs de cette école, de quitter les lieux en attendant que la cause réelle de l'explosion ne soit identifiée.

‹‹ Cette situation a causé un peu de peur à la population. La situation est sous contrôle actuellement. En attendant que les enquêtes nous disent quelles sont les causes de cela, je ne peux qu'en tant que maire de la commune de Toffo, inviter la population qui se retrouve au niveau du périmètre de cette école des officiers à quitter les lieux pour que l'armée puisse faire son travail normalement et pour que la quiétude revienne ››, a déclaré la maire de la commune de Toffo, Bibiane Adamazè Soglo, au microphone de Radio Sèdohoun. Le Chef d'État-Major Général des Forces de Défense et de Sécurité rassure que les militaires blessés ont été évacués au Centre national hospitalier et universitaire HKM de Cotonou et qu'ils bénéficient d'une meilleure prise en charge.