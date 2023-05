Le Siège de la Société nationale de mécanisation agricole (SoNaMA. SA) à Ouidah a servi de cadre le vendredi 26 mai 2023 à la remise de kits de mécanisation agricole à des agrégateurs des départements du Zou et des Collines par le Directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), Létondji BEHETON. Cette remise s’inscrit dans un large programme de mécanisation agricole au Bénin qui a pour objectif d’aider les producteurs à améliorer leurs productions.

Le Directeur général de la SIPI-Bénin a précisé qu’il y a des industries qui sont installées dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) sont dans la transformation des produits agricoles. Selon lui, le rôle de la SIPI-Bénin c’est d’approvisionner ces industries en produits agricoles. Car ,dit-il, la SIPI-Bénin leur garantit ces matières premières quand elle signe « des contrats de réservations avec ces industriels ». C’est pourquoi, pour garantir ces matières premières, ils travaillent « avec les producteurs agricoles et agrégateurs qui sont à différent endroit du territoire national ». L’agriculture n’étant pas tout à fait mécaniser, il a souligné qu’ «il y a un vaste programme de mécanisation agricole qui est en cours depuis 2016 et qui est accéléré ces deux dernières années ». C’est pourquoi, la SIPI- Bénin travaille avec la Société nationale de mécanisation agricole (SoNaMA) pour mettre à disposition des kits au profit d’agrégateurs et de producteurs.

Article similaire Chef de file de l'opposition au Bénin: Houndété nommé (la page Hounkpè tournée) Dans un nouveau développement politique majeur au Bénin, Eric Houndété, président du parti les Démocrates, a été nommé chef de file de l'opposition. Cette décision…

Le Directeur général Létondji BEHETON a fait savoir que 40 kits composés de tracteurs, de sous-soleuses et de charrue. « Ces agrégateurs et producteurs feront usage de ces kits pour pouvoir augmenter leurs Rendements » a –t-il laissé entendre avant d’ajouter que « désormais ces 40 producteurs et agrégateurs ne feront plus usage de la daba ou de la charrue attelée avec des bœufs pour emblaver les différentes superficies qu’ils travaillent sur leur périmètre agricole». Selon les propos de du Directeur général de la Sipi-Bénin, après 22 mois d’exploitation de la zone industrielle, des unités de transformation de matières agricoles notamment le soja (organique et conventionnel) d’une capacité de transformation de 310 mille tonnes sont déjà installées. Et, il faut de la matière première pour permettre à ces industries de fonctionner.

C’est pour cela que loa SIPI-Bénin a pris l’engagement de mettre à la disposition des agrégateurs et des producteurs sur toute l’étendue du territoire national « des équipements qu’il faut pour assurer la disponibilité de ces matières premières en qualité et en quantité ». Très heureux de recevoir ces tracteurs , Alidou Akoda a ,au nom des récipiendaires, déclaré : « Nous sommes vraiment contents de recevoir ces et promettons d’en faire bon usage afin que la population béninoise en bénéficie et que les objectifs soient atteints ». Quant à Rodrigue Adogony, responsable commercial à la SoNaMA, il a indiqué qu’avant la remise officielle de Kits, les agrégateurs ont suivi une formation au cours de laquelle , les avantages d’utiliser les machines de la SoNaMA leur ont été expliqués. Il n’ a pas manqué d’affirmer que sur le terrain , au-delà de la mise à disposition des machines , la société joue un rôle d’accompagnement complet et de suivi.

Il faut signaler que la remise de kits agricoles de ce vendredi 26 mai 2023 n’est que le fruit d’une collaboration entre les deux sociétés. Chaque kit est constitué d’un tracteur ( 57 CV), de carrure à planche ( 3 fonds), de cultivateur ( 11 dents) , d’ un multi-semoir ( 5 lignes), d’une remorque ( 5 CV), d’un pulvériseur knapsac ( 20 litres- mécanique) , d’une sous-soleuse (2 tynes) et d’ un semoir. L’aboutissement de cette collaboration entre ces deux sociétés à travers laquelle la SIPI-Bénin s’ejngage à fournir un soutien de préfinancement de 75% par kit , payé directement à son partenaire ( SoNaMA) , soutenir la formation des utilisateurs des machines, prodiguer des conseils périodiques pour le déploiement de la mécanisation agricole , soutenir avec les partenaires techniques , l’entretien et les besoins en pièces détachées , fournir un million ( 1.000.000) de FCFA par kit pour aider les producteurs à faire face aux dépenses opérationnelles ( carburant, chauffeurs , maintenance , etc…)