La Fédération béninoise de handball (FBHB) a noué tout récemment un partenariat solide et fructueux avec Canal+Bénin, ceci pour la visibilité du handball béninois sur le plan national et international. Ce partenariat Canal+Bénin # FBHB ne peut être possible sans le dynamisme du président de la FBHB, Sidikou Karimou . La Fédération béninoise de handball ajoute donc dans son répertoire de partenaire le prestigieux groupe Canal +.

On pourra donc dire que les deux structures se donnent désormais la main pour apporter une plus-value dans la promotion et la visibilité de cette discipline sur tous les plans. En tissant donc ce partenariat avec le groupe Canal+Bénin, le président Sadikou Karimou montre à tous les Béninois et particulièrement les amoureux de cette discipline qu’il est un grand manager et un visionnaire.