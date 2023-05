Hillary Clinton, l'ancienne candidate malheureuse à la présidentielle américaine, a récemment exprimé ses inquiétudes quant à la candidature de Joe Biden pour l'élection présidentielle de 2024. Lors d'une conférence organisée par le Financial Times, l'ex-secrétaire d'État a souligné que les électeurs avaient raison de s'inquiéter de l'âge avancé de Biden et de ses capacités à occuper un poste aussi exigeant. Lorsqu'elle a été interrogée lors d'un sommet du Financial Times à Washington, DC, sur la chute de Biden au sommet du G7 au Japon, Hillary Clinton a déclaré sans détour que l'âge de l'homme de 80 ans était "un problème" lors des élections de 2024.

Elle a souligné que les gens avaient parfaitement le droit de prendre en compte cet aspect lors de leur choix électoral. Selon Clinton, l'âge avancé de Biden est une préoccupation légitime pour tout le monde. "Son âge est un problème, et les gens ont parfaitement le droit de le considérer", a déclaré Clinton. Elle a également souligné que des présidents plus jeunes que Biden avaient déjà fait des chutes sans que cela suscite autant de préoccupations. "Nous avons eu des présidents qui étaient tombés avant qui étaient beaucoup plus jeunes, et les gens n'ont pas eu de palpitations cardiaques", a affirmé l'ex-première dame, Cependant, elle a affirmé que cela ne devrait pas minimiser les inquiétudes actuelles concernant l'âge du président en exercice.

Malgré ses préoccupations, Clinton a reconnu que Biden n'obtenait pas encore le crédit qu'il méritait pour son travail en matière d'emploi et de croissance économique. Elle a exprimé l'espoir que le président resterait concentré et capable de participer aux élections de 2024, car elle croit en sa réélection et estime que c'est ce que tout le monde devrait espérer. Hillary Clinton, qui a perdu face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016, continue de jouer un rôle actif dans le paysage politique américain.