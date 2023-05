L'hypertension artérielle est un problème courant pendant la grossesse qui peut entraîner des complications graves pour la mère et le fœtus. Cependant, grâce aux avancées de l'Intelligence Artificielle (IA), il est maintenant possible de prédire la probabilité d'apparition de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, réduisant ainsi les risques de mortalité maternelle et fœtale.

Des chercheurs chinois ont développé un modèle de machine learning capable de prédire la probabilité d'apparition de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte au premier trimestre et au début du deuxième trimestre. Pour entraîner leur modèle, ils ont utilisé une cohorte de 5 067 volontaires de mars 2014 à décembre 2018 dans un hôpital affilié à l'université médicale de Shantou à Chaoshan (Chine). Les participantes étaient toutes des femmes enceintes entre 7 et 18 semaines de grossesse au moment de leur visite, et celles souffrant d'hypertension chronique ont été exclues de l'étude.

Les sujets étaient tous des sujets sains sans antécédents d'hypertension. Les données collectées comprenaient des informations sur les antécédents médicaux, les habitudes de vie, les résultats de tests physiques et de laboratoire, ainsi que des données de monitorage ambulatoire de la pression artérielle. Les chercheurs ont utilisé ces données pour entraîner leur modèle de machine learning à prédire la probabilité d'apparition de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Les résultats ont été publiés dans la revue Hypertension Research, où les chercheurs ont déclaré que leur modèle avait atteint une précision de prédiction de 89,5%.