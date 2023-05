La Maison-Blanche a organisé une réunion jeudi avec les dirigeants de plusieurs géants du secteur de l'intelligence artificielle dont OpenAI, Google et Microsoft pour discuter des risques liés aux dernières évolutions du domaine et envisager des mesures pour les réduire. Alors que la régulation de l'IA reste principalement sous la responsabilité des entreprises, l'administration américaine souhaite collaborer pour s'assurer que les citoyens bénéficient des avancées technologiques tout en étant protégés des dangers. En Europe, les responsables tentent eux aussi d'avancer vers une régulation.

Les progrès rapides de ChatGPT, le robot conversationnel d'OpenAI financé en grande partie par Microsoft, ont surpris dans le monde. Les dangers potentiels incluent l'explosion des fakenews, la cybercriminalité, mais aussi des dangers pour l'homme. Pour rappel, un homme s'est suicidé après avoir longtemps discuté avec une IA qui lui a finalement conseillé de le faire.

Pour rappel, Geoffrey Hinton, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'IA, a récemment quitté Google pour pouvoir parler librement des dangers de l'IA sans craindre un impact négatif sur l'entreprise. Il a exprimé dans le New York Times que les progrès de l'IA représentent "de profonds risques pour la société et l'humanité" et que les projections pour les années à venir sont "effrayantes". Hinton a également souligné l'importance de considérer les utilisations malveillantes de l'IA et l'essor des fake news facilité par les avancées technologiques.

Des personnalités telles que Bill Gates ont également exprimé leurs préoccupations concernant l'IA et ont encouragé les gouvernements à travailler avec le secteur privé pour limiter les risques. Pour l'instant, les entreprises ne sont pas tenues de suivre les directives et déclarations publiées par la Maison-Blanche et le National Institute of Standards and Technology (NIST), ce qui soulève des questions sur l'efficacité de la régulation actuelle et la nécessité d'une collaboration plus étroite entre les entreprises et les gouvernements.