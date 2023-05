Un homme brésilien de 22 ans, Rafael dos Santos Tosta, a vécu une expérience traumatisante en voulant célébrer son divorce comme le montre la vidéo publiée par The Mirror. Il a décidé de faire un "bridge swing" de 21 mètres de haut au Lagoa Azul à Campo Magro. Malheureusement, la corde s'est cassée et il a plongé dans l'eau, se fracturant le cou et la colonne lombaire, se blessant également au dos et au visage. Rafael a été secouru et transporté à l'hôpital. Se confiant après le drame, Rafael se rappelle avoir plaisanté sur le fait que la corde pouvait rompre.

Il a subi une thérapie intensive pour traiter ses blessures physiques, mais il souffre encore de séquelles mentales et physiques presque trois mois après le terrible accident. La douleur physique et le traumatisme psychologique ont affecté son sommeil et il souffre de crises et de cauchemars. "Mon sommeil n'est pas le même. Je ne peux pas dormir. J'ai dû demander de l'aide. J'ai commencé à avoir des crises, des cauchemars et j'ai peur de m'endormir", aurait affirmé le miraculé après le drame.

Malgré les conséquences graves de cet incident, Rafael a pu tirer une leçon positive de son expérience. Il a pris conscience de la valeur de la vie et a appris à être reconnaissant pour chaque jour. Il a déclaré qu'il ne voulait plus être la même personne qu'il était avant et qu'il devait être reconnaissant d'être en vie. "Vous commencez à voir la vie et à être reconnaissant pour tout. Ce n'est pas que je m'en fichais auparavant, mais je ne l'ai pas regardé avec cette perspective", confie le divorcé.