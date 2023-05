Un homme du Texas a été arrêté pour avoir tué sa petite amie après avoir découvert qu'elle avait avorté contre sa volonté. Harold Thompson, âgé de 22 ans, a été accusé de meurtre dans la mort de Gabriella Gonzalez, âgée de 26 ans, dans un parking d'un centre commercial à Dallas. Gabriella Gonzalez venait de rentrer la nuit précédente d'un voyage dans le Colorado, où l'avortement est légal à tous les stades de la grossesse. Les avortements au Texas sont interdits après environ six semaines, sauf en cas d'urgence médicale.

Selon un affidavit de mandat d'arrêt, le suspect était le père de l'enfant et ne voulait pas que Gabriella Gonzalez avorte. La vidéo de surveillance du parking montre le couple se disputant vers 7 h 30 avant que Thompson n'attrape Gonzalez et ne tente de l'étrangler. Gonzalez "l'ignore", a déclaré la police, et les deux continuent de marcher. C'est alors que Thompson aurait sorti une arme à feu et tiré sur Gonzalez dans la tête. La police a déclaré qu'il avait continué à lui tirer dessus à plusieurs reprises alors qu'elle était allongée sur le sol avant de s'enfuir. Gonzalez est morte sur les lieux. Au moment de la fusillade, Thompson avait été accusé d'avoir agressé une femme membre de la famille après l'avoir étranglée en mars.

Bien que l'affidavit ne nomme pas la victime, il s'agissait probablement de Gonzalez. La victime de Thompson a déclaré à la police qu'il l'avait "battue plusieurs fois tout au long de leur relation", indique le document. Thompson aurait également déclaré à la police que la femme était enceinte de son enfant à ce moment-là. La victime "a réitéré qu'elle avait peur du suspect parce qu'il avait menacé de faire du mal à sa famille et à ses enfants", selon l'affidavit. La sœur de Gonzalez a également témoigné devant les policiers, affirmant qu'elle était passée par là et avait vu le couple ensemble sur le parking juste avant la fusillade. Elle a ensuite entendu les coups de feu, "a regardé en arrière et a vu sa sœur par terre", indique l'affidavit.