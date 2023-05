Un terrible drame s'est produit dimanche 7 mai dans le département français de la Côte-d'Or plus précisément à Talant. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a tué son beau-père à coups de batte de baseball, lors d'une dispute familial. Selon les informations relayées par France 3 Bourgogne-Franche-Comté, le beau-père ne supportait plus les enfants de sa femme. Il les poussait même à quitter le domicile familial.

Hier dimanche 07 Mai, un drame a frappé une famille française recomposée et l'irréparable est survenu lors d'une dispute de famille. Dans un geste impulsif et tragique, un jeune homme d'une vingtaine d'années se serait saisi d'une batte de baseball pour frapper son beau-père, qui a succombé à ses blessures. La mère du suspect a immédiatement contacté les forces de l'ordre pour signaler les faits après être revenue dans le domicile après avoir fait des courses. Le jeune homme a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Selon les autorités, il aurait rapidement reconnu les faits.

Ce drame a suscité une vive émotion dans le quartier de Belvédère où se sont produits les faits et des voisins ont décrit le suspect comme quelqu'un de renfermer sur lui-même. Une autopsie doit être pratiquée sur le corps de la victime pour en déterminer les causes exactes de la mort. Le parquet de Dijon a confirmé que le jeune homme était toujours en garde à vue ce lundi. Il devrait être présenté devant un juge d'instruction dans les prochains jours pour répondre de ses actes.