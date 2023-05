L'acteur hollywoodien Jamie Foxx suscite de vives inquiétudes parmi ses fans depuis son hospitalisation le mois dernier suite à une complication médicale survenue pendant le tournage de son nouveau film pour Netflix. Alors que peu d'informations ont été divulguées sur sa condition de santé, un message énigmatique de sa fille, Corinne Foxx, a relancé les spéculations quant à son rétablissement. Les fans et proches de l'acteur continuent de suivre de près la situation, espérant des nouvelles positives.

Le mystérieux message de Corinne Foxx

Dans une récente publication sur Instagram, Corinne Foxx, la fille de Jamie Foxx, a partagé une vidéo sponsorisée qui a capté l'attention des fans. Dans la légende de la vidéo, elle écrit : "D'abord, il apprend à synchroniser son téléphone avec son ordinateur portable #IntelEvo, ensuite il va commencer à éditer des photos tout seul. Petits pas, Jamie Foxx. Petits pas. #FièreFille."

Bien que la publication soit une publicité, les fans ont immédiatement spéculé sur le sens caché derrière les mots de Corinne. Beaucoup ont interprété le terme "petits pas" comme un signe positif de progrès dans le rétablissement de Jamie Foxx. Les commentaires ont été inondés de messages de soutien et de prières pour l'acteur.

L'inquiétude des fans et des proches

Les rapports contradictoires concernant l'état de santé de Jamie Foxx ont alimenté les inquiétudes de ses fans. Les informations restent limitées et aucune déclaration officielle n'a été faite pour clarifier la situation. Les proches de l'acteur se montrent également préoccupés. Une source proche de Jamie Foxx a déclaré : "Les gens de Jamie disent qu'il va bien et qu'il s'améliore, tandis que les médecins essaient de comprendre la cause de ses problèmes - mais il ne serait pas à l'hôpital aussi longtemps si tout allait bien." Cette déclaration a renforcé les craintes quant à la gravité de la situation.

Depuis son hospitalisation, Jamie Foxx a gardé le silence, à l'exception d'une brève déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle il remerciait ses fans pour leur soutien. Cependant, il n'a pas été confirmé si c'était lui-même qui avait écrit le message. Cette incertitude a laissé les fans dans l'attente d'une mise à jour officielle sur sa santé.