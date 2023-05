Le célèbre rappeur américain Jay-Z a un projet ambitieux pour la ville de New York. Roc Nation, la société de divertissement et de gestion de talent fondée par Jay-Z, a lancé un pari pour obtenir l'autorisation de gérer un casino Caesars Palace à Times Square. Cette entreprise a pour objectif de créer un projet novateur qui attirera plus de touristes dans la ville et améliorera la qualité de vie des New-Yorkais.

Dans une lettre ouverte adressée aux responsables de la ville de New York, Jay-Z a exhorté les autorités à accorder à Roc Nation une licence de jeu pour ouvrir un casino en collaboration avec la société immobilière SL Green et Caesars Entertainment. La société a mis en place un plan ambitieux qui comprend des investissements dans l'assainissement et la sécurité dans le quartier de Times Square et s'est engagée à protéger les intérêts de la communauté théâtrale de Broadway. Roc Nation a également promis un montant de 115 millions de dollars pour des programmes de théâtre divers qui couvriraient les frais de garde des travailleurs de Broadway. Selon Jay-Z, le projet aidera également à maintenir le lien de Times Square avec toutes les facettes de la culture, et il n'y a pas de meilleur emplacement pour un casino Caesars Palace que le "Crossroads of the World".

Roc Nation a rejoint l'offre de Caesars Entertainment et SL Green en décembre 2022. À l'époque, Jay-Z a déclaré que son partenariat avec ces entreprises avait la promesse et l'engagement d'opportunités économiques, de croissance et d'enrichissement pour la communauté et tous ceux qui visitent l'Empire State. Cependant, pour obtenir une licence de jeu, les candidats doivent payer des frais non remboursables de 1 million de dollars et être prêts à investir 500 millions de dollars et 500 millions de dollars supplémentaires en frais. Cette entreprise doit donc avoir une forte motivation économique pour aller de l'avant.

Une légende dans le monde musical et des affaires

Le rappeur milliardaire Jay-Z, de son vrai nom Shawn Corey Carter, est l'un des artistes les plus influents de l'industrie musicale. Mais il est également devenu une icône de la réussite entrepreneuriale. En plus de sa carrière musicale réussie, Jay-Z a bâti un véritable empire commercial avec des entreprises dans l'immobilier, les spiritueux, la mode et les sports. Il est également un philanthrope actif, ayant contribué à de nombreux projets sociaux et caritatifs. Sa fortune s'élève à plus d'un milliard de dollars, faisant de lui l'un des artistes les plus riches au monde. Jay-Z est ainsi devenu une véritable légende dans le monde des affaires et de la musique.