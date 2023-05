La Chine poursuit sa stratégie de dédollarisation en intensifiant son offensive contre la domination du dollar américain. Dans cette démarche, elle utilise la Russie comme un levier clé. Selon des responsables du commerce cités par Reuters, la Chine a réglé la quasi-totalité de ses importations de pétrole russe en utilisant le yuan chinois, contournant ainsi les transactions en dollars. Cette décision intervient suite à l'imposition d'un plafond de prix de 60 dollars le baril sur le pétrole russe par une coalition dirigée par le G7, rendant complexe le traitement des paiements en dollars. Cette nouvelle approche témoigne des efforts continus de la Chine pour réduire sa dépendance à l'égard du dollar et promouvoir l'utilisation du yuan dans les transactions internationales.

Les relations commerciales entre la Chine et la Russie prennent de l'ampleur, avec une augmentation significative des importations chinoises de produits de base russes. En 2022, la Chine a importé pour 88 milliards de dollars de produits de base de la Russie, une augmentation de 52 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance renforce le rôle de la Russie en tant que partenaire stratégique clé dans la stratégie de dédollarisation de la Chine. En utilisant le yuan pour régler les transactions commerciales avec la Russie, la Chine cherche à contourner les sanctions et boycotts contre Moscou, tout en affaiblissant la position dominante du dollar américain dans les échanges internationaux.

Cette offensive chinoise contre le dollar ne se limite pas à ses relations avec la Russie. Depuis des années, la Chine et la Russie ont travaillé à réduire leur dépendance à l'égard du dollar, mettant en place des systèmes alternatifs à SWIFT, le réseau mondial de messagerie interbancaire. La Chine a également renforcé l'utilisation du yuan dans ses transactions internationales, et en mars 2023, le yuan est devenu la monnaie la plus utilisée pour les transactions transfrontalières chinoises, selon les données officielles chinoises citées par Reuters. Cette tendance témoigne de la volonté croissante des pays de remettre en question la suprématie du dollar et d'explorer des alternatives monétaires, ce qui a également suscité des appels similaires dans d'autres pays, tels que le Brésil et la France.