L'armée de terre française explore activement les possibilités offertes par les drones et les robots terrestres dans le contexte de la guerre moderne. Récemment, une démonstration de ces nouvelles technologies a été réalisée au camp militaire de Beynes, dans les Yvelines, mettant en évidence les avancées significatives dans ce domaine. Les militaires français cherchent à se doter d'armes high-tech, capables de réduire les risques pour leurs soldats tout en offrant des frappes chirurgicales précises.

Au cours de la démonstration, différentes plates-formes robotisées ont été présentées. Des drones de reconnaissance, tels que le Parrot quadrirotor et le discret Black Hornet, ont été déployés pour vérifier les positions ennemies. Cependant, l'élément le plus marquant était l'Avatar, un drone offensif équipé d'un fusil d'assaut HK416 comme le rapporte le site Usine Digitale. Cette nouvelle technologie permettrait aux soldats d'obtenir un appui en hauteur tout en minimisant leur exposition au danger.

Les robots terrestres ont également joué un rôle crucial lors de la démonstration. Un robot muni d'une mitrailleuse de 12,7 mm a été testé avec succès, montrant ainsi la possibilité de diriger l'arme avec seulement deux soldats, au lieu des quatre habituellement nécessaires. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la confiance envers ces robots, ainsi que leur capacité à opérer dans divers environnements, sans être entravés par des obstacles tels que des trous dans le sol.

La France a fixé des objectifs ambitieux pour les années à venir. D'ici 2030, elle espère déployer des unités robotisées opérationnelles sur le champ de bataille. Dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire, un budget de 5 milliards d'euros sera alloué à l'achat et au développement de drones, afin de réaliser un véritable "saut de génération technologique". Cependant, il est crucial de trouver le bon équilibre, car les perspectives et les défis de la robotique terrestre restent encore lointains. Les militaires français se concentrent sur le développement de drones plus autonomes, capables de comprendre des ordres plus larges, tout en s'interdisant l'utilisation de robots autonomes tueurs pour des raisons éthiques.