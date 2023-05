La Russie a lancé un projet pour la construction d’un village pour accueillir des Américains conservateurs désireux de s’installer dans un pays « chrétien ». C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la confidence qui a été faite à l’agence de presse RIA Novosti par l'avocat spécialisé en droit de l'immigration Timur Beslangurov. Il s’agit d’un village dont la construction est prévue dans la banlieue de Moscou en 2024. Selon les précisions qui ont été apportées sur ce sujet, le projet aura pour bénéficiaire des personnes qui souhaitent « émigrer pour des raisons idéologiques ».

À en croire un discours qui a été prononcé par le spécialiste en droit de l'immigration Timur Beslangurov, lors d'un forum juridique à Saint-Pétersbourg, environ 200 familles ont déjà exprimé leur intérêt pour le projet. Ce dernier estime que la plupart de ces familles ne sont pas russes, mais sont désormais hostiles aux valeurs qui sont désormais prônées par les États-Unis et l’Occident.

« Aujourd'hui, ils ont 70 genres, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite », a déclaré le spécialiste en droit de l’immigration. Rappelons tout de même que cette annonce intervient dans un contexte où la Russie a adopté plusieurs lois contre l’homosexualité et combat le discours LGBT. En novembre 2024, une loi interdisant la« propagande » des « relations sexuelles non traditionnelles » a été adoptée. La législation prend en compte, en effet, les relations homosexuelles, la pédophilie et le changement de sexe.