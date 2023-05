Dans un contexte d'isolement dû aux sanctions occidentales depuis 2014 et renforcées avec la guerre en Ukraine, la Russie cherche à renforcer ses liens économiques avec d'autres régions du monde. Lors du forum AIM (Annual Investment Meeting) à Abou-Dabi, le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov, a annoncé une augmentation notable des échanges commerciaux entre la Russie et les pays de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

En l'espace de cinq ans, les échanges commerciaux entre la Russie et les pays de la région MENA ont augmenté de 83 % pour atteindre 94,9 milliards de dollars. Cette croissance s'explique notamment par la volonté de la Russie de développer des relations de partenariat bilatérales et dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique. La Russie compte ainsi profiter des niches qui se libèrent sur son marché pour offrir de nouvelles opportunités aux entreprises de ces régions.

Pour faciliter les échanges, Maxime Rechetnikov a appelé les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à passer aux transactions en monnaies nationales selon Tass. Il a précisé que les bourses russes étaient prêtes à échanger le dirham des Émirats arabes unis, le manat azerbaïdjanais et la livre égyptienne. Cette mesure vise à créer des infrastructures financières indépendantes pour contourner les sanctions occidentales.

Le développement de la coopération avec les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est devenu l'une des priorités de la politique internationale de la Russie. Face aux défis économiques et géopolitiques actuels, il semble que la Russie cherche à diversifier ses partenariats et à renforcer ses liens avec des régions en plein essor pour assurer sa croissance économique et son influence à l'échelle mondiale.