Le mystère qui entoure les capacités militaires de la Corée du Nord demeure un sujet d'inquiétude pour les stratèges militaires américains. La nature fermée de cet État rend extrêmement difficile l'obtention d'informations précises sur ses forces armées, leur préparation au combat, et l'état réel de leur arsenal nucléaire. Comme l'a récemment souligné le Major Général Michael E. Martin, chef du Commandement des opérations spéciales des États-Unis en Corée, dans une interview accordée au Washington Times, cette obscurité oblige les États-Unis à faire des suppositions sur le potentiel militaire de la Corée du Nord, avec des implications profondes pour la stratégie et la préparation militaires.

Les évaluations varient grandement en ce qui concerne les capacités militaires de la Corée du Nord. Selon le classement Global Firepower de 2023, qui analyse plus de 60 facteurs pour évaluer les forces armées de 145 pays, la Corée du Nord se classe au 34e rang, tandis que les États-Unis et la Corée du Sud occupent respectivement les premier et sixième rangs. Cependant, comme l'a déclaré le Major Général Martin, la réalité pourrait être bien différente. Les forces nord-coréennes sont-elles capables de mener une guerre conventionnelle efficace ? Quel est le niveau de préparation et de motivation des troupes nord-coréennes ? L'ampleur réelle de l'arsenal nucléaire de Pyongyang reste un mystère.

L'inquiétude est d'autant plus grande que la Corée du Nord a démontré à plusieurs reprises sa volonté de défier la communauté internationale, en particulier les États-Unis. Le pays a réalisé plus de 100 essais de missiles depuis 2022 et bien que son dernier essai nucléaire remonte à 2017, l'existence de son programme nucléaire reste une menace significative. En dépit des sanctions économiques internationales, le régime de Kim Jong-un persiste dans le développement de ses programmes d'armement au détriment du bien-être de sa population.

Face à ce mystère, les États-Unis et leurs alliés doivent se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Cela implique, comme l'a souligné le Major Général Martin, de maintenir une posture de dissuasion forte tout en cherchant à renouer le dialogue avec Pyongyang. L'enjeu est de taille : il s'agit d'éviter une confrontation militaire tout en œuvrant pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.