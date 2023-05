Alors que la Russie cherche à diversifier ses partenaires économiques à la suite de l'aggravation des tensions avec l'Occident, le Kenya se profile comme un nouveau partenaire potentiel en Afrique. Selon un communiqué du bureau du président William Ruto, le Kenya s'apprête à signer un pacte commercial avec la Russie pour renforcer la coopération entre les entreprises. Cette annonce a été faite à la suite de la visite à Nairobi du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. La Russie a récemment intensifié ses efforts pour renforcer ses liens économiques avec l'Afrique, cherchant à compenser le refroidissement des relations avec l'Occident suite à son invasion de l'Ukraine.

Un sommet Afrique-Russie est d'ailleurs prévu à Saint-Pétersbourg en juillet. Cependant, malgré le potentiel, le commerce bilatéral avec la Russie reste encore faible, selon le bureau présidentiel kényan. Le nouveau pacte vise donc à donner aux entreprises la "l'impulsion nécessaire" pour exploiter ce potentiel.

Actuellement, la Russie vend principalement des céréales et des engrais au Kenya, mais les détails du nouveau pacte n'ont pas été précisés. Cependant, il est clair que les relations entre les deux pays vont au-delà du simple commerce. Dans son communiqué, la présidence kenyane a réitéré le soutien du Kenya au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays et a appelé à une résolution du conflit ukrainien de manière respectueuse envers les deux parties.

L'approfondissement des relations entre le Kenya et la Russie reflète une tendance plus large de la Russie à renforcer ses liens avec des pays en dehors de l'Occident, notamment en Afrique. Alors que la Russie se rapproche de la Chine, de l'Inde et de divers pays africains, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, continue de faire des visites diplomatiques sur le continent africain. Le Kenya, avec son économie dynamique et son emplacement stratégique, se positionne comme un partenaire clé dans cette nouvelle dynamique.