Willie Junior Maxwell II, plus connu sous son nom de scène Fetty Wap, a été condamné aujourd'hui à six ans de prison après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue. L'artiste populaire avait été en détention depuis août dernier, suite à son arrestation pour son implication présumée dans la distribution de drogues illicites à grande échelle à travers le New Jersey et Long Island entre 2019 et 2020. Selon les informations judiciaires, Fetty Wap est accusé d'avoir distribué avec des complices plus de 100 kilogrammes de substances illégales, y compris de la cocaïne, de l'héroïne, du fentanyl et du crack. Les détails de son rôle dans ce réseau de trafic de drogue ont émergé au cours de l'enquête, révélant une facette sombre de la vie de l'artiste autrefois respecté.

Après le verdict, Fetty Wap a exprimé ses regrets en déclarant : "J'ai blessé ma communauté, les gens qui m'admirent. Ma famille et moi-même... Je suis vraiment désolé pour toute douleur que j'ai causée." Il a admis son égoïsme, notant que sa fierté l'avait conduit dans cette situation déplorable. Le rappeur sera également sous surveillance post-libération pendant cinq ans, une mesure supplémentaire qui a été ajoutée à sa sentence. Cette période de probation est conçue pour aider les condamnés à réintégrer la société et à éviter la récidive.