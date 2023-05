Le couple glamour formé par Victoria et David Beckham fascine depuis des années. Ils semblent avoir trouvé la recette du bonheur, conjuguant amour, complicité et intimité décomplexée. Récemment, Victoria Beckham s'est livrée sans tabou sur sa vie de couple et ses relations sexuelles avec son mari lors d'une interview pour le magazine Allure. Elle s'est même laissée aller à des confidences des plus torrides parlant des attributs de son époux. « C’est énorme. C’est massif. Il est très bien proportionné. C’est comme un pot d’échappement de tracteur... Je suis fière d’avoir toujours une très bonne vie sexuelle avec David… Je suis la femme de David Beckham, avec qui je me retrouve au lit tous les soirs. Je serais traitée de menteuse si je disais préférer dormir. ».

La créatrice de mode a partagé sa satisfaction quant à l'anatomie de David Beckham et a évoqué l'importance du désir dans leur couple. Leur maison renferme des espaces dédiés à la passion, comme une pièce avec un imprimé léopard et un plafond en miroir. Victoria est fière d'entretenir une vie sexuelle épanouissante avec David, car elle considère que cela fait partie intégrante de leur relation.

Le secret du couple réside dans l'amour, la complicité et une vie sexuelle épanouie, selon Victoria. Elle est convaincue que ces trois éléments constituent la recette de la réussite de leur mariage. David Beckham est pour elle le mari et le père idéal, et elle se considère chanceuse de l'avoir comme âme sœur. Le couple Beckham incarne ainsi une vision moderne et décomplexée de la vie conjugale, où l'amour et l'intimité sont des ingrédients essentiels du bonheur.