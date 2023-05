Ça y est, la saison 2023 de Formule 1 a déjà débuté. Chacune des 10 écuries est prête à se livrer des batailles épiques tout au long des 23 Grands Prix prévus pour cette année. Cette nouvelle saison donnera-t-elle lieu à plus de suspens ou Red Bull dominera-t-elle encore outrageusement le paddock ? Les champions inspireront sans doute les jeux de casino en ligne. Ils pourraient se retrouver à la une d’une machine à sous ou d’une roulette proposée par une plateforme dont vous pouvez lire sur casinofiables.com les revues encourageantes. En attendant, découvrons ensemble ce que promettent les écuries et les pilotes pour cette nouvelle saison qui s’annonce passionnante et haletante.

Les écuries favorites : toujours le Big 3 ?

Depuis plus d'une décennie, trois écuries se sont partagé sans conteste le Top 3 du classement constructeur : Red Bull, Mercedes et Ferrari. Pour en revenir aux écuries favorites, chaque équipe apporte son lot de modifications sur ses monoplaces à chaque début de saison. Néanmoins, la domination de ces 3 enseignes a été incontestable.

Red Bull : sur sa lancée

L’année dernière, l’écurie autrichienne a mis tout le paddock d’accord. Que ce soit en termes de rapidité ou de fiabilité, la Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez ont écrasé la concurrence. Cette domination s’est fait ressentir au classement constructeur. L’écurie a devancé son dauphin de près de 200 points, ce qui est assez conséquent.

En termes de fiabilité, les ingénieurs de chez Red Bull font un travail plus que satisfaisant ? Cela s'est traduit par 5 abandons en tout pour les deux pilotes en 2022. Ce chiffre est excellent, la fiabilité étant un élément crucial pour remporter un Grand Prix et le titre mondial. La rapidité, Red Bull en a également à revendre. Que ce soit du côté du moteur ou de l'aérodynamisme, il est difficile de faire mieux en ce moment. L'année dernière, l'écurie a remporté 17 courses sur 22, empochant 8 meilleurs tours. Il est clair que Red Bull demeure, pour cette année 2023, la grande favorite à sa propre succession au titre de champion du monde des constructeurs.

Mercedes : la renaissance ?

S’il y a une chose d’incontestable, c’est que Mercedes est l’une des plus grandes écuries durant ces dernières années. Cela s’illustre par les 8 titres de champion du monde des constructeurs entre 2014 et 2021.

Néanmoins, depuis 2022, les flèches d’argent semblent être un cran en-dessous de leurs adversaires que sont Red Bull et Ferrari. En effet, les monoplaces de l’écurie allemande ont opté pour un concept aérodynamique différent du reste du paddock, avec leur fameux « zéro ponton ». Malheureusement, cela ne leur réussit pas. Leur rythme de course a même accusé un retard de plus d’une demi-seconde au tour par rapport à leurs plus grands rivaux.

Cette W13 étant à la fois un échec et un apprentissage pour les ingénieurs, ces derniers veulent rassurer avec une W14 plus performante pour l’année 2023. Il faut donc s’attendre à une montée en puissance des flèches d’argent qui seront revanchardes après une année presque blanche. Il faut noter que Mercedes a seulement compté 1 victoire en 2022, ce qui ne s’est pas produit depuis longtemps.

Ferrari : l’année du rachat ?

La Scuderia Ferrari est l’une des écuries emblématiques du sport automobile, et plus particulièrement de la Formule 1. Ayant connu ses années dorées, notamment durant la dynastie de Michael Schumacher, l’écurie italienne a été plus en retrait depuis plus d’une décennie, sans être capable rivaliser concrètement avec les Red Bull et Mercedes.

Néanmoins, depuis l’arrivée de Charles Leclerc au sein de l’équipe, la révolution a commencé à se mettre en place. La monoplace rattrape peu à peu son retard et en 2022, Ferrari est même devenue la favorite pour le titre. Malheureusement, les problèmes de fiabilité et les mauvaises prises de décisions tactiques ont fait s’envoler les espoirs de victoire finale.

L’équipe prévoit de rectifier tous ces soucis pour l’année 2023. En s’appuyant sur les excellentes performances de la monoplace en termes de rythme, Ferrari pourrait être un sérieux concurrent pour le sacre mondial pour cette saison.

Aston Martin : l’écurie à surveiller de très près

Enfin, il y a une quatrième force qui pourrait venir perturber la hiérarchie des Big 3 à partir de cette année : l’Aston Martin. Depuis quelques années, l’écurie anglaise a commencé à révolutionner ses infrastructures et à peaufiner son équipe. Selon les dirigeants, leur monoplace devrait se battre dans le haut du tableau dans les années à venir. Néanmoins, en début de cette année 2023, les voyants semblent déjà être au vert en ce qui concerne les performances. La voiture a fait un réel bond en avant, ajoutez à cela l’expérience de l’inaltérable Fernando Alonso et la fougue du jeune Lance Stroll et nous ne serions pas étonné de voir Aston Martin jouer de bien mauvais tours aux grosses écuries. Si les performances de la monoplace sont là, il reste à voir la fiabilité et l’organisation tactique en course.

Quels pilotes devraient se battre pour le titre en 2023 ?

Si les choses semblent claires au niveau des écuries, l'histoire est toute autre en ce qui concerne les pilotes. En effet, les écarts se resserrant entre les monoplaces, les duels internes risquent d'être bouillants pour cette année.

Max Verstappen : l’homme à abattre

S’il y a un nom qui revient souvent lorsqu’on demande qui est le grand favori pour cette année, c’est bien sûr Max Verstappen. Le double champion du monde en titre va se battre cette année pour une troisième couronne d’affilée. Il sera encore plus motivé que les années passées afin d’effacer les débats que son titre acquis en 2021 à Abu Dhabi au détriment de Lewis Hamilton ont soulevé.

Le néerlandais sera équipé d’une Red Bull très performante et d’une équipe solide dans les stratégies de course. Il sera difficile d’aller le chercher cette année, mais il ne sera pas imprenable. En effet, la Red Bull souffre d’une pénalité en termes de budget de développement et de temps à la soufflerie cette année à cause de leur dépassement du budget autorisé en 2021.

Sergio Perez : l’élément perturbateur

Pour cette année 2023, Sergio Perez risque d’être un véritable obstacle à Max Verstappen et pourrait être un challenger sérieux pour le titre final. Il bénéficie de la même monoplace que son coéquipier, et il devrait surfer sur la lancée de son excellente seconde moitié de saison de l’année dernière. La plus grande Force de Perez, ce sont les circuits urbains, où il a systématiquement remporté toutes les courses de ce style en 2022. Cette année, s’il fait plus attention durant la première partie de saison, il offrira une belle lutte interne au sein de l’écurie Red Bull.

Charles Leclerc : en quête de son premier titre

Charles Leclerc sera plus que motivé cette année, après la déception de la saison dernière. Partant grand favori pour être le rival numéro de Max Verstappen, il a plombé sa saison à cause de soucis de fiabilité et de mauvaises stratégies. Si, cette année, il bénéficie d’une monoplace plus fiable et de techniciens plus assidus, il pourra enfin disputer le titre jusqu’au bout. De plus, l’écurie a changé de Team Principal durant l’intersaison, Frédéric Vasseur ayant succédé à Mattia Binotto. Cela devrait remobiliser le monégasque dans sa quête de premier titre mondial.

Lewis Hamilton : le plus grand rival de Max Verstappen

Malgré une voiture peu performante l’année dernière, Lewis Hamilton n’est pas à exclure dans la course au titre. En effet, le septuple champion du monde pourra faire parler son expérience de la course. De plus, si les ingénieurs parviennent à développer une monoplace performante, il sera un prétendant sérieux au sacre à la fin de saison. La rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a explosé en 2021, lorsque les deux étaient à égalité de points lors du dernier Grand Prix de la saison. C’est le néerlandais qui a eu le dernier mot suite à des faits de courses et des décisions du commissaire assez discutables. Le britannique pourrait être revanchard cette année en voulant à tout prix décrocher son huitième titre.

Georges Russel : l’avenir de Mercedes

Dans l’équation des pilots prétendants au titre, il faut désormais inclure le britannique Georges Russel. Sa première année chez l’écurie Mercedes était plus que satisfaisante malgré une monoplace capricieuse. Preuve de son potentiel, il a même devancé son coéquipier Lewis Hamilton au classement final des pilotes. De plus, il a offert à Mercedes la seule victoire l’année dernière au Grand Prix du Brésil. Il faudra donc s’attendre à ce que le britannique joue les premiers rôles dans la course au titre, ce qui nous offrira une belle bataille interne chez l’écurie allemande.

Fernando Alonso : rien à perdre, tout à gagner

Enfin, le dernier pilote, et non des moindres, à citer parmi les challengers au titre de champion du monde est Fernando Alonso. Le vétéran espagnol vient tout juste d’intégrer Aston Martin. Néanmoins, ce transfert arrive à point nommé, puisque l’écurie britannique est en passe de jouer les premiers rôles dans la course au titre. Bien qu’il soit trop tôt pour juger de la capacité de la voiture à performer sur une saison, il faut dire que l’arrivée de Fernando Alonso soit un atout considérable. L’espagnol pourra, d’ores et déjà espérer se battre pour un troisième sacre mondial dès cette année