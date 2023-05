Les guerres du futur seront profondément transformées par les avancées technologiques, notamment dans les domaines des munitions de précision à longue portée, des armes hypersoniques, des systèmes de détection et de suivi, ainsi que de l'intégration de systèmes robotiques. Le général Mark Milley, chef d’État-major de l'armée américaine a souligné l'importance cruciale de l'invisibilité et de la mobilité pour assurer la survie des soldats sur ces futurs champs de bataille. La maîtrise de ces technologies offrira un avantage considérable aux forces armées qui sauront les exploiter.

"Je dirais que le futur environnement opérationnel sera extraordinairement plus meurtrier que ce que nous avons vu dans le passé Pourquoi ? Parce que vous pouvez mieux voir. Sentez mieux l'environnement. Vous pouvez le frapper avec une meilleure précision. Vous pouvez probablement frapper rapidement avec, par exemple, une arme hypersonique." a déclaré le responsable américain dans une interview selon Business Insider. Les troupes devront s'adapter en se fragmentant en petites unités en mouvement constant pour éviter d'être détectées. Les soldats devront non seulement se camoufler physiquement, mais également gérer les bruits, les signatures thermiques et électroniques, et d'autres éléments susceptibles de trahir leur position face à des moyens de détection de plus en plus sophistiqués.

Pour relever ces défis et rester compétitives face à des adversaires tels que la Russie et la Chine, les forces armées américaines devront se transformer. Le général Milley estime qu'environ 70 % des forces actuelles seront toujours pleinement opérationnelles dans 10 ans, mais qu'un tiers de l'effectif devra se transformer fondamentalement pour s'adapter aux nouvelles réalités du combat.

L'armée américaine travaille déjà sur l'intégration de systèmes robotiques et sans pilote, tels que les drones, dans ses opérations. Les forces navales et terrestres explorent également les possibilités offertes par les systèmes autonomes, tandis que l'intelligence artificielle est de plus en plus intégrée dans les systèmes de combat. La guerre du futur s'annonce ainsi radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui.