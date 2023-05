Pour le moment, il n’y a aucun accord entre un club saoudien et Lionel Messi. Le père du champion du monde a formellement démenti cette rumeur qui fait le tour de la toile depuis quelques heures. Par le biais d’un communiqué rendu public dans l’après-midi de ce mardi 9 mai, Jorge Messi a rappelé que rien n’est encore décidé pour l’avenir de son fils à ce jour. Il s’agira d’une décision qui sera prise à la fin de la saison du multiple ballon d’or au sein de club francilien.

« Il n'y a absolument rien avec aucun club pour la saison prochaine. La décision ne sera pas prise avant que Lionel ne termine la saison avec le PSG », a formellement notifié le père de Lionel Messi dans le communiqué. « Une fois que la saison sera terminée, ce sera le moment d'analyser et voir les options à notre disposition. Puis, prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété mais la vérité qu'il n'y a rien avec personne. Il n'y aucun accord verbal, il n'y a rien de signé ou pacté et il n'y aura rien jusqu'à que se termine la saison », a insisté Jorge Messi.

Ce communiqué vient remettre ainsi en cause l’information publiée par l’Agence de presse française quelques heures plus tôt. Il s’agirait selon le média français d’un contrat juteux pour l’Argentin au sein du club Al Hilal. L’Afp indiquait notamment que le contrat a été signé et que Lionel Messi poserait ses bagages en Arabie Saoudite la saison prochaine.