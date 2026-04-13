Le record de buts de Samuel Eto'o battu par Muriqi au Réal Majorque

Vedat Muriqi a dépassé dimanche 12 avril le record historique de Samuel Eto’o au Réal Majorque en Liga. L’attaquant kosovar a marqué un doublé contre Rayo Vallecano (3-0), portant son total à 55 buts pour le club en championnat et franchissant ainsi les 54 réalisations que détenait la légende camerounaise depuis 2004.

Une suprématie historique brisée après 22 ans

Depuis son départ pour le FC Barcelone en 2004, Eto’o occupait le sommet de la hiérarchie des buteurs de Majorque en Liga. Entre 2000 et 2004, en quatre saisons, l’attaquant camerounais avait marqué 54 buts en 133 rencontres, devenant l’âme offensive d’un club sans moyens pour rivaliser avec les grands d’Europe. Son passage aux Baléares avait culminé avec le titre de Coupe du Roi en 2003, moment d’éclat qui avait préfacé son transfert à Barcelone pour 24 millions d’euros. Eto’o y deviendraient rapidement l’une des figures majeures du football mondial, remportant trois Ligues des champions.

Muriqi efface désormais cet héritage ancien. Avec 21 buts cette saison, l’attaquant du Kosovo a transformé Majorque, tandis que le club échappait dimanche à la relégation. « Depuis mon arrivée ici, j’avais l’impression que c’était comme chez moi. Mon amour pour Majorque a été très beau, quand je suis resté, j’ai clairement indiqué que je voulais être une légende ici », a déclaré Muriqi au média Cadena Ser.

Publicité

Sept matchs pour prolonger l’histoire

Le buteur kosovar dispose de sept rencontres pour accroître encore son avance. L’enjeu dépasse la seule statistique : Muriqi incarne la capacité du club à attirer et conserver un élément de premier plan, contrastant avec la réalité des années 2000 où le manque de ressources avait forcé Eto’o vers des horizons plus prestigieux. Son récit personnel de fusion avec l’île et d’ambition d’y laisser une trace durable redéfinit la notion même de légende majorquine, jadis figée dans les données d’une époque révolue.