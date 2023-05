Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’attaquant français Kylian Mbappé n’est pas allé par quatre chemins pour recadrer le média sportif L’Équipe suite à une publication qu’il a faite sur lui. Visiblement très mécontent de l’article, le meilleur buteur de la dernière coupe du monde au Qatar a invité le média à toujours vérifier ses sources avant de faire ses publications. « Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp… Bonne soirée », a-t-il simplement lancé avant en commentaire le lien de l’article incriminé.

La publication de l’Équipe fait référence à une médiation que le joueur aurait eu à faire dans le but d’apaiser une tension auprès des plus jeunes. Ces derniers auraient eu comme initiative de lancer un mouvement d’humeur dans le but de contester une décision des dirigeants. « Un vent de panique a soufflé pendant le rassemblement des Espoirs, en mars dernier, lorsqu'un petit groupe de joueurs a annoncé au staff vouloir jeûner pendant le ramadan... et envisager une grève », indiquent en effet les premiers mots de l’article dont le contenu est entièrement réservé aux abonnés.

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le média français a décrit l’article comme ce qui suit : « Kylian Mbappé a été sollicité pour aller parler à la jeune génération. Avant l'entraînement, l'attaquant vedette du PSG et des Bleus a assuré comprendre leur point de vue mais les a dissuadés de mener toute action collective ». Rappelons que ce n’est pas la première publication en lien avec un joueur du Paris Saint Germain qui soit formellement démentie par la suite.

Un communiqué du père de Lionel Messi a remis en cause de façon formelle une publication de l’Agence de presse française qui annonçait quelque heures plus tôt un contrat juteux pour l’Argentin au sein du club Al Hilal. « Il n'y a absolument rien avec aucun club pour la saison prochaine. La décision ne sera pas prise avant que Lionel ne termine la saison avec le PSG », a fait savoir le communiqué de Jorge Messi.