Ligue des champions : PSG VS Bayern, Opta désigne le favori de la demi-finale

Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions les 28 avril (aller à Paris) et 6 mai (retour à Munich). D’après les projections du superordinateur de la société de données sportives Opta, le club allemand dispose d’un avantage statistique avant cette double confrontation.



Selon ces simulations, le Bayern Munich aurait 61,28 % de chances de se qualifier pour la finale, contre 38,72 % pour le PSG. Le club parisien reste pourtant sur une qualification marquante face à Liverpool en quarts de finale, tandis que le Bayern a éliminé le Real Madrid au terme d’un duel serré.

Des projections favorables au Bayern avant le choc

Les probabilités avancées par Opta reposent sur des milliers de simulations intégrant les performances récentes, les statistiques offensives et défensives ainsi que l’historique des confrontations européennes. Dans ce modèle, le Bayern apparaît plus constant sur l’ensemble de la saison européenne.

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Le calendrier est désormais fixé par l’UEFA : le match aller se jouera au Parc des Princes le 28 avril, avant un retour à l’Allianz Arena le 6 mai. Le vainqueur de cette double confrontation disputera la finale prévue le 30 mai, dont le lieu a été déterminé en amont par l’instance européenne.

Des précédents qui invitent à la prudence

Les projections statistiques n’ont toutefois pas toujours résisté à la réalité du terrain dans cette compétition. Plusieurs confrontations récentes ont inversé des scénarios jugés acquis. En 2017, le FC Barcelone avait renversé le PSG après une défaite 4-0 à l’aller, en s’imposant 6-1 au retour au Camp Nou. Deux ans plus tard, Liverpool avait effacé un retard de trois buts face au même club catalan pour se qualifier en finale.



D’autres clubs ont également déjoué les prévisions sur l’ensemble d’une campagne. Chelsea vainqueur en 2012, avait éliminé le Barça avant de battre le Bayern à Munich, alors que les Londoniens n’étaient pas considérés comme favoris. En 2004, le FC Porto dirigé par José Mourinho avait remporté la compétition à la surprise générale. Ces précédents rappellent que les écarts probabilistes restent relatifs à ce stade de la compétition, où les confrontations se jouent souvent sur des détails. Le premier acte entre le PSG et le Bayern Munich est attendu le 28 avril à Paris, avant un match retour décisif le 6 mai en Allemagne.