Dans la catégorie ‹‹ Révélation Gospel d'Afrique ›› du concours Meilleur acteur religieux à impact ocial en Afrique (Marisa), la chanteuse Cécile Adjibi alias Cormelia est lauréate de l'année 2023. Installée en France depuis plus de 40 ans, Cormelia a séjourné au Bénin son pays natal, pendant quelques semaines où elle a reçu et dédié cette distinction à ses fans et à tous ses compatriotes béninois en signe de gratitude.

L'artiste Cormelia est native de Porto-Novo. Elle a fait ses premiers pas dans la musique dans la chorale ‘‘Adjogan’’ de l'Eglise catholique romaine. Elle s'est hissée parmi les prestigieuses voix de la chanson Gospel en France où elle évolue avec la chorale ‘‘Saint- Pierre d’Osny’’ qu’elle a créé en l’an 2000 et qui est composée en majorité de Français. Cette chorale donne des prestations en Français, Anglais, Gun, Fon, et Yoruba, des langues parlées au Bénin. En 1999, elle a figuré parmi les choristes ayant chanté le « Requiem de Macé » à la Place Madeleine à Paris, dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose. Elle a également fait partie des choristes ayant chanté dans la première manécanterie du Val d’Oise avec des répertoires riches et variés. Son palmarès musical se lit à travers la sortie de nombreux albums dont entre autres titres : « Destiné » en 2001, « Didé Jazz » en 2008, « Didé Africain » en 2009, « Ayhon» en 2011, « La vie » en 2012, « L’amour d’une mère » en 2015, … le single « LZ » en 2016 et en 2019 l’album « Ilé Africa».