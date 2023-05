Lionel Messi serait prêt à faire un gros sacrifice pour repartir en Espagne. Selon une information rapportée par RMC Sport, le champion du monde serait disposé à ne prendre que le tiers de son salaire normal pour rejoindre Barcelone. Selon une déclaration qui a été faite par Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football ce vendredi, il est clair que l’Argentin puisse revoir ses ambitions salariales à la baisse s’il tient à revenir en Espagne.

« S'il veut revenir, il devra gagner moins que ce qu'il gagne au PSG. Parce qu'au PSG, les résultats disent que leur masse salariale est de 800 millions. Un club qui gagne 700 millions ou moins à une masse salariale totale de 800 millions. C'est ce qu'il gagne, en plus de ce qu'il gagne d'autres sources ou ailleurs », a rappelé le dirigeant. On retient tout de même que pour le moment, rien n’est définitivement décidé dans cette transaction. En plus de la possibilité de retourner en Espagne, il est fortement courtisé par l’Inter Miami de David Beckham.

Il y a également la possibilité qu’il rejoigne, comme Cristiano Ronaldo l’Arabie Saoudite. Tout ceci intervient dans un contexte où l’Argentin ne renouvellera pas son contrat qui prend fin en juin. Un retour de Messi en Espagne ferait tout de même la joie de ses fans qui font ce rêve depuis son départ. Le champion du monde voudrait également jouer une dernière saison en Europe. Pour l’heure, rien n’est tout de même défini sur son avenir sportif.