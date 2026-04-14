LDC : le Barça éliminé, l'incroyable série de 11 ans sans titre se poursuit

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions 2025-2026. Malgré une victoire 2-1 au Riyadh Air Metropolitano ce mardi 14 avril, les Catalans n’ont pas réussi à effacer le revers (0-2) subi à domicile la semaine précédente et s’inclinent en quarts de finale face à l’Atlético de Madrid sur l’ensemble des deux matchs (2-3).

Un début de match parfait, insuffisant pour renverser la situation

La mission était claire : gagner par trois buts d’écart au minimum sur la pelouse d’une des défenses les plus solides d’Espagne. Le Barça s’en est approché sans jamais y parvenir. Dès la quatrième minute, Lamine Yamal, profitant d’une mauvaise relance de Clément Lenglet dans les rangs adverses, s’est présenté seul face à Juan Musso pour ouvrir le score. Ferran Torres a doublé la mise à la 24e minute sur un service de Dani Olmo, portant le score à 2-0 et ravivant brièvement les espoirs barcelonais. Les Blaugranas étaient alors à égalité sur l’ensemble des deux matchs.

Mais l’Atlético, loin de se désunir, a répondu dans la foulée. Griezmann, redescendu milieu de terrain, a lancé Marcos Llorente côté droit d’une passe en profondeur. Le centre de l’Espagnol a trouvé Ademola Lookman, qui, devant Koundé, a conclu du pied au second poteau (1-2, 31e). Ce but a stoppé net la dynamique barcelonaise et offert aux Colchoneros le but décisif qui les qualifiait.

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Une malédiction confirmée par l’histoire

Ce résultat prolonge une disette européenne devenue structurelle. Le FC Barcelone n’a plus soulevé la coupe aux grandes oreilles depuis la finale de Berlin en 2015, où les hommes de Luis Enrique avaient battu la Juventus (3-1). Onze années se sont écoulées sans le moindre titre continental pour un club qui en compte pourtant cinq à son palmarès.

La statistique est d’autant plus frappante que l’Atlético de Madrid reste l’ennemi absolu en Ligue des Champions : selon l’UEFA, les trois seules confrontations directes entre les deux clubs en phase à élimination directe de la compétition se sont toutes soldées par une qualification colchonero — en 2014, en 2016, et désormais en 2026.

Le club de Diego Simeone rejoint le dernier carré de l’édition 2025-2026, où les demi-finales sont programmées les 28-29 avril et 5-6 mai prochains. La finale se tiendra le 30 mai à Budapest.